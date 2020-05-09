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Красные звезды, советская форма и оружие: как в Харькове отметили День победы (фото и видео)

9 мая, 13:23

Татьяна Очеретяна

В городе устроили автопробег

В Харькове местные жители устроили автопробег в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующие фото и видео опубликовали на странице Харьков Online в Facebook.

На кадрах видно военную технику с коммунистической символикой – красными пятиконечными звездами – и участников акции, одетых в форму, похожую на советскую.

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"Автопробег на Советской в честь Победы в Великой Отечественной войне стартовал", – говорится в подписи к видео.

Напомним, в этот же день в Мелитополе Запорожской области правоохранители задержали пенсионера с коммунистической символикой. Нарушителя попросили убрать флаг или проехать в городской отдел полиции, но то начал спорить с копами.

Отметим, что за использование георгиевской (гвардейской) ленты грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображение. Кроме того, за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Харьков День победы 9 мая автопробег

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