"Вы сейчас наговорите на другую статью": в Мелитополе задержали пенсионера с флагом коммунистов

В Мелитополе Запорожской области на День победы над нацизмом во Второй мировой войне задержали пенсионера с коммунистической символикой. Об этом сообщает "Риа Мелитополь".

Как стало известно, на Аллее Славы полиция подошла к мужчине, старшему 60 лет. А согласно ограничениям в период карантина, этим людям рекомендуют оставаться дома и выходить на улицу только в магазин или аптеку.

Впрочем, была у полицейских и еще одна причина призвать пенсионера к порядку. Виктор Яковенко взял с собой красный флаг со звездой. Правоохранители попросили пенсионера убрать флаг или проехать в городской отдел полиции. Однако пенсионер Виктор Яковенко не прислушался к замечанию полиции и начал спорить с правоохранителями о разрешенности коммунистической символики в Украине.

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"Виктор Иванович, вы сейчас наговорите на другую статью", – пытался успокоить нарушителя полицейский.

В результате пенсионер все же отдал флаг. А его самого доставили в полицию.

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Напомним, 8 мая в Европе отмечают 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Несмотря на то что в этом году праздник омрачен распространившейся коронавирусной эпидемией, различные европейские государства его все же отметили.

Отметим, что за использование георгиевской (гвардейской) ленты грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображение. Кроме того, за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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