Летний отдых для харьковчан: дачи сдают в аренду от 2500 до 50 тысяч гривен за месяц

Жителям Харьковской области предлагают множество вариантов съема жилья

Для летнего отдыха харьковчанам предлагают аренду коттеджей. Фото: Facebook

В разгар лета харьковчане из душного мегаполиса перебираются за город, на дачи, а желающим предлагают различные временные варианты, чтобы те, кто еще не успел обзавестись домиком в деревне, могли отдохнуть на природе. Журналисты "Сегодня" выяснили, где можно арендовать дачу, и сколько это будет стоить.

Чаще всего дачи арендуют у их владельцев, реже — обращаются к риелторам. Как рассказал вице-президент и руководитель Харьковского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Игорь Балака, сезон аренды дач на летний период увеличился.

"Лет десять назад июнь был более дождливый, а в августе уже наступала осень (эти месяцы не пользовались спросом — Авт.), сейчас же хотят снять дачи на более длительный срок. Чаще всего выбирают места у воды и ближе к лесу", – объяснил он.

Повышенным спросом уже начали пользоваться мошенники, которые дают фейковые объявления и просят предоплату.

"Нужно выбирать проверенные агентства, встретиться с собственниками, посмотреть документы, заключить договор без предварительного перевода денег на карту", — посоветовал Игорь Балака.

ВЫБОР.

Больше всего домиков на лето можно найти в радиусе до 50 км от Харькова. Цены варьируются от 2500 до 50 000 гривен за месяц. Так, в Люботине за 2500 грн в месяц можно снять двухэтажную дачу с удобствами на 64 квадратных метра с участком в 22 сотки без насаждений, охранной сигнализацией, камином, колодцем, небольшим прудом во дворе.

За такую же сумму в поселке Каменная Яруга Чугуевского района можно арендовать дом в садоводческом кооперативе на 25 квадратных метров рядом с рекой Студенок, правда, душ и туалет на улице. 5000 грн в месяц обойдется аренда дачи на Травянском водохранилище вблизи села Липцы.

Кроме удобств в доме, отдыхающие получат участок с плодоносящими фруктовыми и ореховыми деревьями.

А вот в селе Старая Покровка аренда дачи на 12 сотках земли обойдется в 1500 грн за сутки проживания. Дом рассчитан на семь-восемь человек, в нем — необходимая техника, спутниковое ТВ, Wi-Fi, сауна, бассейн, качели, мангал и беседка.

"У нас здесь залив, в минуте ходьбы пляж, мы туда завезли много песка. Конечно же, бойлер, канализация, как и в городе. Есть магазины со всем необходимым, но и транспорт в Харьков ходит часто", — рассказала хозяйка дачи Надежда.

А вот за отдых в коттеджах придется заплатить намного больше. К примеру, в поселке Южный за 26 500 грн в месяц можно арендовать большой дом площадью 181 квадратный метр с мансардой, баней, беседкой и озером неподалеку.

А в частном закрытом поселке на берегу Печенежского водохранилища, в районе Старого Салтова, предлагают пожить за 52 900 грн в месяц в современном элитном коттедже на 12 человек, с зоной барбекю, батутом, бассейном, горками и собственным пляжем во дворе.

ДО 100 КМ.

Здесь меньше предложений для дачников-квартиросъемщиков. К примеру, в Верхнем Салтове за 7000 грн в месяц отдыхающие получат двухэтажный дом со всеми удобствами и каминным залом, 12 соток с хвойными и плодовыми деревьями, мангалом и беседкой во дворе. Сама дача находится в 15 минутах ходьбы от пляжа.

В селе Мартовое на берегу Печенежского водохранилища дом на 8—10 человек в 50 метрах от пляжа обойдется в 375 грн с человека в сутки. Тут же за 2000 грн в сутки на восьмерых можно арендовать двухэтажный деревянный сруб со всеми удобствами, который расположен в сосновом лесу.

"Если заезжать, например, на три дня, то аренда за сутки будет стоить 1000 грн", — уточнил хозяин дачи Олег.

На берегу реки Северский Донец, в селе Мохнач Змиевского района, можно арендовать дачу на 140 "квадратов" и на шесть спальных мест за 500 грн в сутки.

А вот предложений пожить на окраине области немного. Так, в 144 км находится дача в Кругляковке Купянского района. Двухэтажный дом на четверых на берегу Краснооскольского водохранилища обойдется в 8500 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе готовили пляжи к курортному сезону. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.

Между тем, как выясняли ранее журналисты "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

Также мы писали о "пляжном спецназе", который был создан мэрией Одессы для борьбы с невыполнением арендаторами требований городской власти, а также за состоянием побережья.

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