Ливни в Харькове побили 139-летний рекорд: что сейчас происходит в "утонувшем" городе (фото, видео)

В Харьковской области, где вечером 13 июля прошел сильный ливень, за ночь выпало 87 мм осадков. Такие показатели являются абсолютным суточным максимумом не только за июль, но и за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Отмечается, что по области за ночь больше всего дождя, а именно 104 мм, выпало на метеостанции Слобожанское.

"Поскольку Днем 14 июля вероятность дождя сохраняется, то суммарное количество осадков до конца суток может увеличиться. Для лесостепной зоны такие интенсивные осадки являются редким явлением", – говорится в сообщении.

Как объясняют метеорологи, причиной таких обильных осадков стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась "интенсивная конвекция". Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, то зона осадков стояла почти неподвижно над центральными районами области.

Видео: t.me/h_saltovka

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Потоп в Харькове стал причиной настоящего транспортного коллапса на улицах города. Очевидцы делились в соцсетях фото и видео ливневых потоков, заполняющих разные районы города. Больше всего дождевой водой залило улицы Пушкинскую, Сумскую, Клочковскую, Студенческую, проспект Гагарина. Также потоп образовался в районе ЮЖД и на рынке "Барабашово".

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Видео: t.me/kharkiv_1654/6591

Видео: t.me/kharkiv_1654/6591

На данный момент сотрудники ГСЧС борются с последствиями непогоды. Так, спасатели с помощью специальной техники откачивают воду из придомовых территорий Ново-Баварского, Основянского, Немышлянского, Индустриального и Киевского районов города.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии Харькова со ссылкой на Департамент жилищного хозяйства, в результате сильного ветра в городе упали шесть деревьев. Сейчас коммунальщики распиливают и вывозят упавшие деревья.

Ранее мы сообщали, что мощный ливень накрыл Запорожье: вода "уносила" людей и автомобили.

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