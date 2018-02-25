Масштабная коммунальная авария в Харькове: без тепла остаются почти 130 объектов

Сегодня, 14:19

Без отопления остались семь школ и детских садиков. Роддом отапливают тепловыми пушками

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Харькове по состоянию на 13:30 воскресенья, 25 февраля, без отопления остается 129 объектов. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"129 объектов без тепла – это жилые дома, 7 школ и детских садиков. Областной дом ребенка и родддом отапливаем тепловыми пушками", – сказал Терехов.

На данный момент, по его словам, работы по устранению аварии продолжаются.

"По Индустриальному району сейчас заполняем (систему – ИФ) полностью, 20-30 минут и, думаю, заполним полностью. Останется 81 дом", – отметил он. 

Напомним, в Харькове 22 февраля в 10:15 произошел прорыв магистральной теплосети диаметром 1000 мм на улице Шатиловской, 2. Вследствие этого чрезвычайного происшествия без тепла остались жители Киевского и Шевченковского районов города.

Крупную аварию ликвидировали 23 февраля в 7:50. По данным ГСЧС, для ликвидации аварии на тепломагистрали создали оперативный штаб на базе Харьковской гимназии № 116. Сразу после этого началось восстановление теплоснабжения жилищного фонда и объектов инфраструктуры.
авария, Харьков, отопление, коммуналка

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Источник:

Интерфакс

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