Масштабная коммунальная авария в Харькове: без тепла остаются почти 130 объектов
Без отопления остались семь школ и детских садиков. Роддом отапливают тепловыми пушками
В Харькове по состоянию на 13:30 воскресенья, 25 февраля, без отопления остается 129 объектов. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
"129 объектов без тепла – это жилые дома, 7 школ и детских садиков. Областной дом ребенка и родддом отапливаем тепловыми пушками", – сказал Терехов.
На данный момент, по его словам, работы по устранению аварии продолжаются.
"По Индустриальному району сейчас заполняем (систему – ИФ) полностью, 20-30 минут и, думаю, заполним полностью. Останется 81 дом", – отметил он.
Напомним, в Харькове 22 февраля в 10:15 произошел прорыв магистральной теплосети диаметром 1000 мм на улице Шатиловской, 2. Вследствие этого чрезвычайного происшествия без тепла остались жители Киевского и Шевченковского районов города.
Крупную аварию ликвидировали 23 февраля в 7:50. По данным ГСЧС, для ликвидации аварии на тепломагистрали создали оперативный штаб на базе Харьковской гимназии № 116. Сразу после этого началось восстановление теплоснабжения жилищного фонда и объектов инфраструктуры.
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