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Масштабный пожар на рынке "Барабашово": что осталось после большого огня (видео)

28 ноября, 15:48

Виталий Семченко Виталий Семченко

Уничтожено больше 20 магазинов, сумму нанесенного ущерба оценить сложно

Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове уничтожил больше 20 магазинов. Сумму нанесенного ущерба пока оценить сложно.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

На видео с места происшествия видно, что помещения полностью уничтожены, а торговые ряды залиты водой. Это же касается и товара, который находился внутри магазинов.

В пресс-службе Национальной полиции заявили об открытии уголовного производства по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Преступникам грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Видео корреспондента Сегодня Ирины Антонюк
Видео корреспондента Сегодня Ирины Антонюк

Напомним, в ночь на 28 ноября на рынке "Барабашово" произошел масштабный пожар. Огонь тушили 15 отделений спасателей (около 100 человек) на автоцистернах, а также шесть автомобилей специального назначения.

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Также мы писали, что в селе Варваровка Долинского района Кировоградской области в частном жилом доме возник пожар. Жертвами стали четыре человека, среди них двое детей.

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Харьков барабашово пожар
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