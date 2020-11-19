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В Кировоградской области в пожаре погибли двое детей (фото)

19 ноября, 09:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Причина возгорания выясняется

В селе Варваровка Долинского района Кировоградской области в частном жилом доме возник пожар. Жертвами стали четыре человека, среди них двое детей.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения 18 ноября. На место немедленно выехали спасатели. В ходе тушения веранды и домашней утвари обнаружены тела четырех человек, из них двое детей (2016 и 2018 годов рождения).

Пожар ликвидировали на площади 30 "квадратов". Сейчас специалисты выясняют причину.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области горел частный дом. В результате пожара погибли три человека, среди них — ребенок.

Также напомним, в Одесской области горел частный дом. В результате погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.

Кроме того, в пожаре под Днепром погибли три ребенка. Когда произошло возгорание мать детей была в магазине. На момент прибытия спасателей к месту происшествия, огнем было охвачено крышу одноэтажного жилого дома.

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дети погибшие пожар кировоградская область
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