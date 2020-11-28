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На рынке "Барабашово" в Харькове произошел масштабный пожар (фото)

28 ноября, 10:22

Виталий Семченко Виталий Семченко

Предварительная причина – поджог

Ночью на 29 ноября рынке "Барабашово" в Харькове произошел масштабный пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Уже через 10 минут на место прибыли четыре отделения пожарно-спасательной службы ДСНС. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно повысил уровень сложности пожара до 3-го, а прибывший на место происшествия штаб пожаротушения – до 4-го.", – сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь тушили 15 отделений спасателей (около 100 человек) на автоцистернах, а также шесть автомобилей специального назначения. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.

Пожарным удалось спасти 85 павильонов на площадке. При этом 25 торговых точек огонь успел уничтожить. В 4:17 пожар удалось локализовать, спасатели продолжают работать на месте.

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В пресс-службе подчеркнули, что в следствие инцидента никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется.

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