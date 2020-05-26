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Массовая драка в Харькове: один участник оказался в больнице, другой – в полиции (видео)

26 мая, 12:50

Руслан Ровик

По словам очевидцев, посреди улицы произошла поножовщина с участием иностранцев

В Харькове произошла массовая драка с поножовщиной – на проспекте Науки стычка с участием иностранцев завершилась ранением одного из участников и задержанием другого.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По данным стражей порядка, 25 мая, около 23:05, поступило заявление о конфликте у входа на станцию метро.

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Полицейские задержали 21-летнего гражданина Ливии. Один из участников драки получил ножевое ранение.

Было открыто уголовное дело по статье "хулиганство с применением оружия". Копы занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.

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Стоит отметить, что первыми о массовой уличной стычке сообщали в социальных сетях – были опубликованы видео, сделанные очевидцами.

"На Науки – очередная бухая поножовщина с участием гостей с Ближнего Востока", - говорится в одном из сообщений.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в поселке Новотроицкое на Донбассе на Пасху произошла массовая драка между местными жителями. В драке участвовали около сотни человек, а полиции даже пришлось открыть огонь.

А ранее во Львове случилась другая громка драка – подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии.

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Харьков драка поножовщина Ближний Восток массовая драка

Источник: Сегодня

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