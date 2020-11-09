Мэр на "дистанционке"? Сможет ли Кернес принять присягу по видеосвязи

Мэр Харькова Геннадий Кернес примет присягу только тогда, когда будет находится в городе. "Дистанционный" вариант, как это было с подачей заявления, с инаугурацией не "прокатит".
Об этом журналистам сайта "Сегодня" рассказал руководитель департамента по делам информации и связей с общественностью харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Так, на вопрос о том, возможно ли провести инаугурацию харьковского главы по видеосвязи, если Кернес все-таки не вернется, Сидоренко ответил: "Мы не рассматриваем такие варианты".
В то же время представитель мэрии подчеркнул, что власти все еще ожидают его возвращения к началу сессии 20 декабря. Однако точной даты он не назвал.
"Врачи говорят, что Кернесу уже лучше. Они каждый день проводят консилиум и решают, отпускать ли его. Мы ожидаем, что Кернес вернется до начала сессии", – сказал Сидоренко.
Напомним, Кернес отсутствует в Украине уже 54 дня. Сразу после его госпитализации в Сети поползли слухи о его болезнях, а некоторые СМИ писали, что мэр вовсе умер.
Также мы объясняли, что будет, если Кернес не вернется в Харьков вовремя. Пока глава города находится за границей, его обязанности может выполнять секретарь горсовета.
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