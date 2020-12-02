На парковке в Харькове ночью сгорели три автомобиля (фото)

В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения автомобилей.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 2 декабря в 4:15 на улице Велозаводской на парковке сгорели три машины. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, никто не пострадал.

Огнем были повреждены три автомобиля – Nissan 46-летнего мужчины, Citroen 34-летнего мужчины и "ВАЗ 2110" 40-летнего мужчины.

Также в полицию обратился 33-летний владелец автомобиля Lexus и сообщил о том, что на его машине повреждено лакокрасочное покрытие. Полицейские провели осмотр и изъяли вещественные доказательства.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также напомним, на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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