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В мэрии Харькова произошла потасовка – депутат назвал Майдан госпереворотом

24 февраля, 11:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Перед этим тот же депутат отказался выступать на украинском языке

В Харькове депутат городского совета Андрей Лесик отказался выступать на украинском языке и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Анна Бровко, Лесик в начале сессии воспользовался правом выступления, вышел к трибуне и начал говорить на русском языке.

Некоторые депутаты и представители общественных организаций, которые были в зале, выразили возмущение и потребовали, чтобы депутат, согласно законодательству, выступал на украинском языке.

Лесик отказался. Из зала было слышно крики недовольства.

Во время выступления Лесик заявил, что "в стране несколько лет назад произошел вооруженный государственный переворот".

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После этого к трибуне подошли депутаты и активисты. Они требовали остановить выступление Лесика, произошла потасовка.

После этого исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов лишил Лесика слова и предложил ему занять свое место.

Видео: Анна Бровко, "Сегодня"
Видео: Анна Бровко, "Сегодня"

Напомним, 9 декабря в Харькове пикетировали горсовет, где проходила сессия с новоизбранными депутатами.

Кроме того, ранее в Харьковской области на сессии горсовета подрались депутаты.

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Харьков Майдан депутаты потасовка горсовет ОПЗЖ
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