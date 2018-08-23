Нашествие короедов в Харьковской области: ученые придумали, как спасти деревья от вредителя

В Харькове местные ученые нашли способ избавиться от опасных для деревьев жуков короедов, которые уже заразили 300 тысяч гектаров украинского леса. Этот жук не просто убивает дерево, но и портит древесину, после чего она годится только на дрова. От короедов не помогают избавиться даже химикаты, ведь от ядовитых брызг насекомые прячутся под корой.

Единственное, что остается делать в этой ситуации – спилить дерево или натравить на короедов хищников. Именно второй путь и выбрали харьковские ученые: они разводят в лаборатории мурахожуков, питающихся короедами. За лето ученые выращивают три раза больше мурахожуков, чем их появляется в природе. Чтобы спасти одно дерево от тысячи короедов, достаточно пяти мурахожуков. Ученые подселяют личинок хищников в деревья, где уже хозяйничают вредители, ибо взрослый жук-убийца в тоннели короедов не пролезет.

Биологическое оружие против короедов сейчас испытывают в лесах Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Сюда вредитель, вероятно, перебрался из западных регионов и быстро размножается, уничтожая на своем пути тысячи гектаров леса.

Ранее мы уже писали о том, что в Сумской области из-за стихийного нашествия короеда массово вырубают лес.

А во Львовской области огороды и сады атакуют рыжие испанские слизни.