Рыжие испанские слизни атакуют огороды украинцев

Появляются ночью и едят все, что попадется на пути – в Львовской области огороды и сады атакуют рыжие испанские слизни. Ученые говорят, что брюхоногие расплодились из-за теплых зим и влажного климата. Как скользкие вредители добрались до Украины, и есть ли от них спасение – выяснили журналисты "Сегодня".

В жару слинзей меньше – они прячутся от иссушающегшо их тела зноя. А вот в дождь – просто нашествие вредителей, говорят жители Винников Львовской области. Скользкие паразиты выползают вечером и хозяйничают на огородах до рассвета.

Рыжие слизни попали в Украину из Испании, говорят ученые. Предполагают, что вредителей случайно завезли с саженцами. От "рыжей пошести" страдают еще десяток стран Европы – от Португалии до Швеции. Слизни быстро размножаются и расползаются по миру, поскольку в природе врагов у них нет – кроме изобретательности человека.

"Есть гранулы, которые содержат средства для привлечения тех слизней и одновременно уничтожают их при их поедании... На зиму целесообразно перекапывать участок – зимуют они на стадии яйца и слизня на глубине до 10 сантиметров, поэтому перед первыми заморозками или во время оттепелей участок стоит перекопать – и таким образом мы их можем уничтожить", – рассказал доцент кафедры лесоводства Национального лесотехнического университета Украины Владимир Кравец.

Начинать борьбу с рыжими слизняками специалисты рекомендуют уже сегодня. А уже осенью вредители откладывают яйца – каждая особь по 400 штук, – и куда сложнее будет их уничтожить, когда они все вылупятся и полезут в огороды.

Отметим, слизняки – не единственный неприятный сюрприз от дикой природы на западе Украины: в регионе также расплодились змеи. Так, недавно во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка.

А в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и маленьких змеенышей.

Также мы писали, что самая опасная змея западного региона Украины – это гадюка обыкновенная.