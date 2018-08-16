В Сумах протестуют против массовой вырубки леса

Каждый день люди видят, как лесовозы вывозят деревья с окраины города

В Сумах люди протестуют против массовой вырубки леса. Местные переживают, что уютное урочище Барановка, деревья в котором посадили еще их деды, превратится в пустыню.

По словам местных, за несколько недель местный лесхоз вырубил около двухсот здоровых деревьев. Сами же лесоводы утверждают, что вырубкой борются со стихийным нашествием короеда. По их словам, в лесхозе жук повредил почти 300 гектаров хвойных насаждений.

"Вершинный короед поражает, повреждает дерево с вершинной части, если мы видим, что дерево засажено короедом, то чем быстрее мы его уберем, тем не дадим распространяться ему на соседние деревья", – отмечает главный лесничий лесного хозяйства Николай Щербак.

Лесоводы отмечают, что в урочище Барановка 40 процентов пораженных деревьев, и все необходимо срубить. Как рассказали в экоинспекции, бороться с жуком-короедом следовало еще в прошлом году, когда лесники обнаружили первые личинки.

Примечательно, что в Харькове для борьбы с короедом вывели муравья-жука. Он поедает вредителей и предотвращает его размножение. Чтобы заселить полезных муравьев на гектар леса, нужна тысяча гривен. Сейчас в Сумской области этот метод только испытывают в двух районах области. После протестов людей лесники прекратили вырубку, но предупреждают – деревья до сих пор под угрозой.

Напомним, по данным Госслужбы статистики, за последние 10 лет вырублено более 4 млн га лесов, а восстановлено всего чуть более 0,5 млн га. Уже сейчас Украина считается одной из самых малолесистых стран Европы — лесами покрыто 16% территории, а должно быть не менее 20%.

Ранее парламент проголосовал законопроект об ужесточении наказания за контрабанду леса.