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Не хватило мест в самолете. В Харькове пассажиры SkyUp не смогли вылететь в Турцию

27 июня 2021 11:22

Виктория Барановская Виктория Барановская

Авиакомпания продала 210 билетов, а на борту самолета всего лишь 189 мест

В Харьковском аэропорту часть пассажиров не смогла попасть на свой рейс в Турцию, потому что им не хватило мест в самолете авиакомпании SkyUp.

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Об этом в соцсетях рассказала одна из пострадавших туристок.

"Самолет уже улетел. Авиакомпания SkyUp. Мы качаемся уже минут 40 точно. Директор к нам не выходит, обратную связь никакую не дает, говорит: "Разъезжайтесь по домам. Билетов продано больше, чем есть мест на борту. Мы как-то будем решать этот вопрос, но вы не улетите", – рассказала она.

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Позже людей попросили заполнить заявления на имя представителя SkyUp. Им пообещали вылет следующим рейсом, сначала в 8 утра, а затем в 11. Но уже два самолета заполнены и улетели.

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Отметим, что авиакомпания SkyUp, продала на рейс 210 билетов, хотя на борту самолета было лишь 189 мест. Подобная практика традиционна при авиаперевозках – это овербукинг. Авиакомпании продают билеты с расчетом на то, что около 10% пассажиров могут не явиться на рейс.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания МАУ проведет собственное расследование из-за десятков пассажиров, которые не смогли отправиться в Турцию. Они застряли в "Борисполе".

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