Не спасла ребенка. В Харькове коп получила срок за смерть избитого отцом малыша

Ребенок страдал от боли и голода, он умер в больнице. Полицейская знала о насилии в семье, но ничего не сделала

В Харькове инспектора полиции приговорили к трем годам тюрьмы за халатность на роботе. Работница полиции не отреагировала вовремя на обращения об избиении ребенка, в результате травм мальчик скончался.

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Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Харькова.

Так, инспектор получила условный срок, также ее лишили права один год работать в правоохранительных органах.

"Также подсудимая освобождена от отбывания основного наказания с испытательным сроком на один год, если она в течение него не совершит нового преступления",— рассказали в суде.

Приговор можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Что за дело было?

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Речь идет о событиях 2017 года, когда родители замучили до смерти трехлетнего сына. Отец ребенка Денис Политыкин постоянно избивал малыша, а мать никак не реагировала.

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У малыша были сломаны ноги и ребра, черепно-мозговая травма, но родители не отвезли его в больницу. Он страдал от боли и голода. К медика обратилась знакомая матери, которая пришла к семье в гости. Однако спасти ребенка не удалось.

Во время расследования выяснилось, что полицейские знали о преступлении – родственники обращались в соцслужбу, а те уже передавали данные копам. Но инспектор полиции не отреагировала на заявление и оставила мальчика в опасности.

Приговор не вступил в законную силу. Должен пройти срок на апелляционное обжалование.

Напомним, ранее в Кировоградской области девушка до смерти избила 9-летнего братика.

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