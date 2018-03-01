Непогода в Харькове: водители на снегоходах и пешеходы в люках

Вторые сутки подряд в Харьковской области бушует непогода. Метели и снегопады, которые пришли в регион 27 февраля, продолжились и в первый день весны. Сильные порывы ветра и обильные осадки в ночь с 28 февраля на 1 марта затруднили движение на автомагистралях и обесточили около 20 населенных пунктов.

"На дорогах области работает 370 единиц техники, ограничения движения на центральных дорогах региона нет", – отметил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

Однако есть трудности на трассе Киев-Харьков-Должанский, на территории Изюмского района движение по ней ораничено.

"Сейчас движение автотранспорта по участку трассы Харьков-Должанский, проходящему по территории Изюмского района, возможно, но дальше в направлении областного центра движение ограничено. Проблему усугубляют машины, которые оказались в снежном плену и теперь мешают работе тяжелой техники", – отметили в пресс-службе Изюмской райгосадминистрации.

На автомагистралях автомобили попадали в заторы.

"Подразделения ГСЧС за сутки 34 раза отбуксировали автомобили, три из которых – скорые помощи. Кроме того, спасатели 2 раза привлекались для транспортировки людей к стационарным пунктам обогрева – 46 человек в село Тополя Двуречанского района и 2 человека в село Алексеевка Близнюковского района", – говорят спасатели.

В связи с непогодой без света остались около 20 населенных пунктов.

"Около 14 населенных пунктов в Валковском, Близнюковском, Боровском и Купянском районах области полностью обесточены. 10 обесточены частично", – отметил Евгений Шахненко.

В городе ситуация также на пределе. Утром горожане предпочли добирать на работу на метро.

"В связи с увеличением потока пассажиров из-за непогоды в Харьковском метрополитене сегодня, 1 марта, пустили дополнительные составы", – отмечают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Хотя были и смельчаки, которые решились воспользоваться личным транспортом. Для этого им пришлось сначала откапывать автомобиль и прочистить себе дорогу. Так, на Основе мужчина, дабы выехать, самостоятельно прочищал лопатой дорогу во дворах.

Другие же харьковчане отнеслись к непогоде с юмором и прокатились по центру Харькова на снегоходе. Фото оставил у себя на странице в Facebook пользователь Олег Скрипник. Курьезные ситуации случались не только с водителями, но и с пешеходами. Так, на улице Достоевского харьковчанка упала в открытый люк, огороженный лишь старыми досками. Девушка не заметила опасности в сугробе.

Как говорят в пресс-службе горсовета, коммунальщики то расчищают снег на дорогах.

"Сейчас на улицах города работают 146 единиц техники, а во дворах жилых домов снег убирают 1,8 тысячи дворников", – уточняют в мэрии.

По прогнозу синоптиков, весь день в регионе продолжит бушевать непогода.

"Днем 1 марта в области продолжит идти сильный снег, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, местами – до 25 м/с. Температура воздуха днем – от 0 до 5 градусов мороза", – говорят в ХОГА, ссылаясь на гидрометцентр.