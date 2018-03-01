ФОТОФАКТ. Непогода в Украине: запорожские спасатели вытащили из сугробов десятки людей

Сегодня, 12:22

Более 40 человек могли замерзнуть на заснеженных трассах

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожской области, по оперативным данным на утро 1 марта, сотрудниками службы спасения с заснеженных трасс были вытянуты 42 человека, которые были заблокированы в своих автомобилях в морозную погоду.

Как сообщает ГУ ГСЧС в области, для оказания помощи в результате неблагоприятных погодных условий спасатели привлекались 12 раз.

"Всего спасатели освободили из снежного плена три легковых автомобиля, восемь грузовиков, один микроавтобус, один автобус, три автомобиля скорой помощи", – говорится в сообщении.


Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы писали о сильном снегопаде, который обрушился на Одесскую область

Также напомним о мерах, которые предприняли спасатели по всей Украине, чтобы помочь людям в сильный снегопад. 

Кроме того, было запрещено движение на некоторых крупных транспортных магистралях.

"Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в города Киев, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев и Одесса. Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог: Киевская область: на всех подъездах к Киеву. Одесская область: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск; М-15 Одесса – Рени; М-16 Одесса – Кучурганы; М-27 Одесса – Черноморск; М-28 Одесса – Южный; Н-33 Одесса – Б.-Днестровский – Монаши; Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг; Р-72 КПП "Староказачье" – Б.-Днестровский. В районе Любашевки подразделениями Национальной полиции организован пункт временной стоянки крупногабаритных транспортных средств (около 400 автомобилей)", – рассказали в ГСЧС.
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Источник:

"Сегодня"

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