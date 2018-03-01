Оккупированный Крым завалило снегом: появились фото и видео

Оккупированный Крым оказался во власти непогоды. По данным синоптиков, 1 марта на полуострове ожидаются сложные погодные условия: сильный мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед, гололедица. Усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.

"Соблюдайте осторожность при нахождении на улице! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев; организуйте укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами или вывод ее на безопасную территорию; водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении, не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в сложных погодных условиях, помнить о соблюдении дистанции и выборе скоростного режима", – информируют местные спасательные службы.

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