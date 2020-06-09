Неудачный тест-драйв в Харькова привел к серьезному ДТП: фото с места аварии

В аварии пострадали два человека, один из них чуть не лишился ноги

В Харькове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Kawasaki, водитель которого не справился с управлением и врезался в Audi.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 8 июня, около 17:10.

"Поступила информация о столкновении автомобиля Audi с мотоциклом Kawasaki. В результате аварии 24-летний водитель и 32-летний пассажир мотоцикла с телесными повреждениями доставлены в больницу", - заявили копы.

Между тем, по словам очевидцев, за рулем скоростного японского мотоцикла был потенциальный покупатель, который попросил провести тест-драйв, а владелец был пассажиром и в результате аварии едва не лишился ноги.

"Я оказывал первую помощь пострадавшим. Они оба были тяжелые, у одного из них открытый перелом ноги", - рассказал свидетель происшествия, сообщает сайт 057.

На месте происшествия полицейские выясняли все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня в Одесской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась на автодороге Одесса – Киев, погиб мужчина, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали.

Также мы писали, что в Одессе 12-летний парень устроил гонки с полицией. Доставать подростка копам пришлось уже из разбитой машины.

Видео: Х Одесса, Telegram

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