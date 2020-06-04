Сидел в авто на подушке: в Одессе 12-летний парень устроил гонки с полицией (видео)

В Одессе, где недавно объявляли план-перехват, произошла ночная погоня. Гонки с полицейскими устроил 12-летний парень, сообщает "Трасса Е-95".

По словам очевидцев, мальчик во время гонок не справился с управлением и влетел в столб. Пока копы пытались достать ребенка из разбитой машины, автомобиль внезапно завелся. Юный гонщик снова попытался скрыться, но на улице Рихтера автомобиль заглох.

Во второй раз полицейским, разбив стекло авто, удалось вытащить из него парня. Выяснилось, что парень вел машину, сидя на подушке.

Видео: Х Одесса, Telegram

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Напомним, не так давно в центре Винницы двое таксистов устроили опасные гонки, маневрируя между трамваями на улице Соборной. Видео этого "ралли" было опубликовано в городских сообществах в соцсетях с предложением угадать, сколько правил дорожного движения нарушили оба водителя.

А в Николаеве два водителя решили устроить гонки на одной из центральных улиц. "Разборки" закончились аварией.

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