Машину отбросило на 100 метров: в Одесской области произошло смертельное ДТП

В автомобиля на высокой скорости лопнуло колесо

В Одесской области, где ранее затонул автомобиль с людьми, на автодороге Одесса – Киев произошло ДТП, в котором погиб мужчина, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции области.

Инцидент произошел возле села Бурдовка Раздельнянского района. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в отбойник.

"В результате полученных телесных повреждений водитель – житель Овидиопольского района, 1967 года рождения, погиб на месте. Трое пассажиров, в том числе ребенок, 2017 года рождения, госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель значительно превысил скорость и в автомобиля лопнуло колесо. Потеряв управление, иномарка врезалась в отбойник, затем ее отбросило на 100 метров от места столкновения.

Сейчас на месте аварии работают следователи. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Черкасской области на 154-м километре трассы Киев-Одесса произошло смертельное лобовое ДТП – столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011. Среди погибших есть маленький ребенок.

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