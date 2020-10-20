Невестка Кернеса рассказала о самочувствии мэра

Невестка городского головы Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова сообщила, что ее свекор хорошо себя чувствует и идет на поправку.
Об этом девушка сообщила в "сторис" на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.
"Он в полном здравии, чувствует себя хорошо", — заявила Юлия.
Слухи о том, что Кернес не вернется в Украину и выборы пройдут без него она назвала политическими спекуляциями оппонентов Геннадия Кернеса.
Напомним, о коронавирусе у мэра Харькова стало известно 15 сентября. На тот момент Кернес уже шесть дней находился на больничном в стабильно тяжелом состоянии. Изначально в мэрии заявляли, что не собирались вывозить его за границу на лечение. Однако 17 сентября он отправился "по настоянию близких" в Германию, где находится по сей день.
Ранее мы сообщали, что представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что Кернес вернется из Германии в ближайшее время.
Кроме того, бизнесмен Павел Фукс со ссылкой на супругу Кернеса рассказал, что мэр Харькова идет на поправку и сдал отрицательный тест на COVID-19.
Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:
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