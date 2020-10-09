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Кернес скоро вернется в Украину: что известно о его состоянии

9 октября, 14:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Власти опровергли теории о недееспособности мэра города

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится в немецкой клинице "Шарите", вернется из Германии в ближайшее время.

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Об этом рассказал представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко во время брифинга, сообщает "Суспильне".

Сидоренко не назвал точную дату возвращения Кернеса, а информацию о его недееспособности назвал враньем.

"Никакого инсульта, никакой потери речи. Все в головах политических оппонентов. (...) На данный момент ждем, очень сильно ждем, когда он вернется. Нам говорят, ждать осталось недолго", - сказал он.

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По словам чиновника, собрать сессию можно ​​в любой момент.

"Сессию созывает или мэр, или исполняющий обязанности. Полномочия депутатов этого созыва продолжаются до того, как вступят в силу полномочия депутатов следующего созыва, это нескоро, поэтому сессия может быть собрана в любой момент, тем более, что бюджет нужно принимать", – добавил Сидоренко.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Харькова Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на COVID-19.

Также известно, что 23 сентября партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков" выдвинула его кандидатом на местные выборы.

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Харьков геннадий кернес
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