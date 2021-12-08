"Никто не позаботится, как я": зачем женщина в Харькове задушила ребенка

Женщина, которая задушила своего сына в Харькове и выпрыгнула из окна, призналась в содеянном.
Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Почему она это сделала
Женщина призналась, что она была больна. Поэтому, она решила покончить жизнь самоубийством и убить ребенка.
"Она сказала, что никто не смог бы заботиться о ребенке так, как она", – сказал Дмитрий Чубенко.
Действия женщины квалифицированы как самоубийство и убийство малолетнего (по ч. 2 ст. 115). Ей грозить до 15 лет лишения свободы.
В каком самочувствие мама ребенка
Женщине провели несколько операций. У нее ушибы и многочисленные переломы.
Что известно
В Харькове на улице Академика Павлова, 132-В, мать задушила двухлетнего ребенка, а после этого сама выпрыгнула в окно с 4-го этажа.
Женщина осталась жива и сейчас находится в больнице неотложной помощи под наркозом. На контакт она не идет.
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