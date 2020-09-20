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"Низко и подло": у Кернеса отреагировали на слухи о его заражении коронавирусом

20 сентября, 15:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Харьковском горсовете ответили, могли ли мэра первой столицы заразить умышленно

В Харьковском горсовете отрицают возможность того, что мэра Геннадия Кернеса, у которого на этой неделе диагностировали COVID-19, могли заразить умышленно.

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Об этом говорится в заявлении, которое опубликовали 20 сентября на сайте горсовета.

"Харьковский городской совет официально заявляет – такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают", – утверждают в команде городского главы.

В горсовете назвали эту информацию фейком и информационным вбросом, авторы которого хотят лишь обострить политическую ситуацию в регионе и "столкнуть лбами местную и центральную власти".

"Эта попытка не удалась", – констатировали в Харьковском горсовете.

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Авторы заявления напомнили о том, что Кернес продолжал проводить совещания и встречаться с людьми даже после введения карантинных ограничений, поэтому то, что он заразился, не должно вызывать удивления. А спекуляции на этом являются низкими и подлыми.

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Кроме того, в команде мэра опровергли информацию о том, что он находится в коме, заверив в том, что его состояние не вызывает у врачей опасений.

"Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", – говорится в заявлении.

Напомним, что о коронавирусе у харьковского городского головы стало известно 15 сентября, а через два дня его отправили на лечение в Германию. В мэрии рассказывали, что Кернес не хотел покидать Украину, но перелет перенес нормально.

Недавно его сын Родион Гайсинский рассказал о состоянии отца после того, как он оказался под наблюдением немецких врачей.

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Харьков болезни коронавирус геннадий кернес COVID-19

Источник: Сегодня

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