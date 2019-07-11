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Ночью в Харькове копы устроили погоню за пьяным водителем

11 июля, 19:02

Нарушитель за рулем Chevrolet не реагировал на требования полицейских и спровоцировал ДТП


В Харькове патрульным удалось задержать нетрезвого водителя, который пытался скрыться от патрульных по ночным улицам.

Как рассказали в пресс-службе областного управления патрульной полиции, в ночь на 11 июля копы получили сообщение патрульным сообщили о том, что водитель за рулем Сhevrolet демонстрирует признаки алкогольного опьянения.

"На законные требования полицейских остановить автомобиль водитель Chevrolet не реагировал. На проспекте Александровском водитель Chevrolet во время движения совершил столкновение с автомобилем Great Wall, не остановился и поехал дальше", – отметили в пресс-службе.

Однако копам все же удалось задержать "гонщика", у которого были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Однако проходить тест на драггере тот отказался.

На видео, которое очевидцы выложили в сети, виновник погони, явно будучи выпившим, пытался рассказать о якобы нарушении своих прав.


В свою очередь, полицейские составили на нарушителя протоколы по целому ряду статей Административного кодекса, и передадут собранный материал на рассмотрение суда.

Недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, видео, Харьков, погоня, пьяный водитель

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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