Ночью в Харькове копы устроили погоню за пьяным водителем
Нарушитель за рулем Chevrolet не реагировал на требования полицейских и спровоцировал ДТП
В Харькове патрульным удалось задержать нетрезвого водителя, который пытался скрыться от патрульных по ночным улицам.
Как рассказали в пресс-службе областного управления патрульной полиции, в ночь на 11 июля копы получили сообщение патрульным сообщили о том, что водитель за рулем Сhevrolet демонстрирует признаки алкогольного опьянения.
"На законные требования полицейских остановить автомобиль водитель Chevrolet не реагировал. На проспекте Александровском водитель Chevrolet во время движения совершил столкновение с автомобилем Great Wall, не остановился и поехал дальше", – отметили в пресс-службе.
Однако копам все же удалось задержать "гонщика", у которого были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Однако проходить тест на драггере тот отказался.
На видео, которое очевидцы выложили в сети, виновник погони, явно будучи выпившим, пытался рассказать о якобы нарушении своих прав.
В свою очередь, полицейские составили на нарушителя протоколы по целому ряду статей Административного кодекса, и передадут собранный материал на рассмотрение суда.
Недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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