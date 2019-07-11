В Одессе насмерть сбили велосипедиста

Пострадавший скончался по дороге в больницу

В Одессе снова произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

В Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: под колесами иномарки погиб велосипедист. Трагедия случилась утром 11 июля на Южной дороге, где Toyota Corolla сбила мужчину на велосипеде.

В пресс-службе патрульной полиции Одесской области сообщили, что машина двигалась со стороны Николаевской дороги, по полосе для маршрутно-транспортных средств.

"На перекрестке улиц Южная дорога и Державина водитель наехал на велосипедиста, который, по словам свидетелей, пересекал Южную дорогу", – заявили копы.



Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области

Мужчина скончался в карете скорой помощи, не доехав до больницы. На место происшествия выезжал следователь.

Недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе насмерть сбили велосипедиста". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"