В Одессе насмерть сбили велосипедиста
Пострадавший скончался по дороге в больницу
В Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: под колесами иномарки погиб велосипедист. Трагедия случилась утром 11 июля на Южной дороге, где Toyota Corolla сбила мужчину на велосипеде.
В пресс-службе патрульной полиции Одесской области сообщили, что машина двигалась со стороны Николаевской дороги, по полосе для маршрутно-транспортных средств.
"На перекрестке улиц Южная дорога и Державина водитель наехал на велосипедиста, который, по словам свидетелей, пересекал Южную дорогу", – заявили копы.
Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области
Мужчина скончался в карете скорой помощи, не доехав до больницы. На место происшествия выезжал следователь.
Недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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