Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе насмерть сбили велосипедиста

11 июля, 18:39

Пострадавший скончался по дороге в больницу

В Одессе снова произошло смертельное ДТП
В Одессе снова произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

В Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: под колесами иномарки погиб велосипедист. Трагедия случилась утром 11 июля на Южной дороге, где Toyota Corolla сбила мужчину на велосипеде.

В пресс-службе патрульной полиции Одесской области сообщили, что машина двигалась со стороны Николаевской дороги, по полосе для маршрутно-транспортных средств.

"На перекрестке улиц Южная дорога и Державина водитель наехал на велосипедиста, который, по словам свидетелей, пересекал Южную дорогу", – заявили копы.


Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области

Мужчина скончался в карете скорой помощи, не доехав до больницы. На место происшествия выезжал следователь.

Недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, велосипедист, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе насмерть сбили велосипедиста". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. В Киеве из-за ДТП в центре остановилось движение троллейбусов

Сегодня, 15:39

Троллейбусы №40К стоят на улице Антоновича и высадили всех пассажиров

Ночное ДТП в Одессе: перевернулась легковушка, пострадали пассажиры

Сегодня, 14:10

После аварии врачи оказали помощь женщине и подростку

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Еще два комментатора ушли с «Матч ТВ» на Okko

Как Зеленский поступит с ДУСей и ее несметными активами

53-летняя Марина Хлебникова о причинах своей нездоровой худобы

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

Ученые опровергли вывод о «потолке» продолжительности жизни

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Видео: КАМАЗ против Lamborghini - гонка за последнее место

15 красавиц российского кино

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней гандболистки

Ученые нашли паука возрастом 100 млн лет. Его глаза светились
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь