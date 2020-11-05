Ночью в Харькове в студенческом общежитии вспыхнул пожар

К счастью, обошлось без жертв

В Харькове произошел пожар в девятиэтажном здании общежития №1 Национального фармацевтического университета.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, возгорание произошло 5 ноября в 01:20. По адресу проспект Юбилейный, 48 немедленно выехали спасатели.

Выяснилось, что горит комната на восьмом этаже здания. В 02:38 пожар ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сотрудники ГСЧС спасли троих человек и вывели на свежий воздух 30 человек. Огонь уничтожил бытовую технику и вещи домашнего обихода на площади восемь "квадратов".

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К тушению привлекались 28 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области горел частный дом. В результате погибли двое малолетних детей.

Также напомним, в Киеве на Днепровской набережной горела квартира. Пожар возник на 11-м этаже. Причина возгорания устанавливается. На момент прибытия пожарных в квартире никого не было. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, ночью на Закарпатье вспыхнул крупный пожар на лыжной фабрике. Пожарным удалось не допустить распространение огня.

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