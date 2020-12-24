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Оксана Гайсинская переписала бизнес на мать внебрачной дочери Кернеса

24 декабря, 14:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Жена мэра и Ольга Муравицкая были совладелицами одной компании

Жена покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская переписала бизнес на мать 11-летней внебрачной дочери мужа Софии Кернес.

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Об этом сообщает "Харьковский антикоррупционный центр".

Известно, что "Торговым домом "Модд'а" владели Оксана Гайсинская и Ольга Муравицкая, мать 11-летней Софии Кернес. Компания является официальным представителем и дистрибьютором японского бренда детской одежды премиум-класса "Miki House" в Украине. Также у компании есть два магазина в Харькове и Киеве.

После смерти мэра его вдова вышла из числа собственников, а Муравицкая стала единоличным владельцем бренда.

Бизнесмен Геннадий Фукс рассказал, что сейчас Соня живет со своей мамой в Лондоне.

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Фото: Харьков Life

Фото: Харьков Life

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Напомним, ранее мы рассказывали, как проходила церемония прощания с Геннадием Кернесом. Люди принесли настолько много цветов, что их возили на грузовике.

Также в Сети показали трогательное видео, как Оксана Гайсинская прощалась с мужем. На кладбище Оксана подошла к гробу и положила рядом с мужем его любимые очки.

Видео: Суспильне Харьков

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Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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