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Она не резиновая: в Харькове переполнена инфекционная больница

18 июня, 23:22

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Больница была рассчитана на 200 пациентов

В Харькове, где ранее зафиксировали смертельно опасную болезнь, переполнена областная клиническая инфекционная больница. Об этом заявил анестезиолог-консультант областной инфекционной больницы Владимир Корсунов в эфире местного телеканала.

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"Я могу сказать, что на утро было 260 пациентов. Это самая большая цифра за все время эпидемии. Такой еще не было", – заметил он.

При этом больница рассчитана на 200 пациентов. Количество персонала отвечает за возможности обслуживать этих пациентов. А нехватка персонала сказывается на качестве ухода за больными.

"Человек не может одновременно ухаживать за 6 пациентами. Я говорю о медсестре. Физически не может. Это ж не пациенты, которые лежат, пьют чай и получают таблетки по часам", – добавил Корсунов.

В регионе пациентов с СOVID-19 принимают и лечат ряд опорных больниц в районах области и областная инфекционная больница. И хотя она работает на пределе возможностей, в Харькове до сих пор не открыты другие больницы по приему и лечению коронавирусных больных.

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"Я надеюсь, что все-таки будет открыта другая больница, потому что выхода нет. И так из нее уже сделали "рукавичку". Она не резиновая, она не может брать пациентов больше, чем может обслужить качественно. Если завтра будет 900 больных, а послезавтра будет тысяча больных... будет как в Италии, необходимо будет говорить: этого мы будем лечить, а для этого места нет", – резюмировал Корсунов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области могут ужесточить карантин – один из ключевых показателей приблизился к критической отметке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков больницы пациенты коронавирус инфекционист

Источник: Интерфакс-Украина

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