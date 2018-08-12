Отравление грибами в Харьковской области: пострадало пять человек

Туристы насобирали грибов, которые затем самостоятельно приготовили к обеду

В субботу, 11 августа, в токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы были доставлены пять человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Как позже выяснилось, группа харьковчан отдыхала на одной из баз пгт Старый Салтов Волчанского района. Днем они прогуливались вблизи села Металовка и насобирали грибов, которые затем самостоятельно приготовили к обеду.

Через некоторое время все пятеро почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь, которая госпитализировала их в больницу.

"Сейчас их жизнь и здоровье в безопасности", – отметили в полиции.

Напомним, в Киеве шестеро человек были госпитализированы в реанимацию больницы скорой помощи с острым отравлением грибами.

Также в Одесской области пять человек отравились грибами. Среди них – беременная женщина. По словам пострадавших, они ели грибы, которые накануне собрали в лесополосе.

Ранее мы сообщали, что в Лисичанске из-за отравления грибами погибли 8-летний ребенок и 57-летний мужчина. В городскую больницу за три дня попали 15 человек.