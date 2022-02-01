Оттягивали гениталии. Под Харьковом полицейские пытали мужчину ради признания (фото)

В Харьковской области полицейские жестоко пытали мужчину. Правоохранители использовали извращения. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Подробности ЧП
Как стало известно, сотрудники полиции расследовали убийство в одном из сел Харьковской области. Они решили определить виновным товарища умершего. Полицейские не имели достаточных доказательств, но хотели поскорее раскрыть преступление.
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Правоохранители зашли в дом 61-летнего мужчины, который на тот момент спал. Они сразу начали его бить и душить деревянной палкой, и в этот момент требовали признаться в убийстве. После этого полицейские надели наручники и отвезли в участок, где пытка продолжилась.
Больше часа правоохранители били мужчину пластиковой бутылкой с водой по голове.
При этом заместитель начальника отдела полиции не ограничился избиением – он надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии потерпевшему. Не выдержав пыток, мужчина взял на себя вину за убийство товарища.
Для прикрытия своего преступления полицейские привлекли судебно-медицинского эксперта, "не обнаружившего" у потерпевшего телесные повреждения.
Что грозит злоумышленникам?
Двух правоохранителей обвиняют в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Заведующий районным бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в предоставлении заведомо ложного заключения органу досудебного расследования. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Полицейских задержали и теперь им грозит срок. Фото: пресс-службе ГБР
Раздели догола и избили. Запорожские копы пытали мужчину
Сотрудники ГБР провели расследования в разных регионах Украины. Вопиющий случай разоблачили в Запорожской области – полицейские издевались над задержанным мужчиной.
Патрульные превысили свои полномочия.
"Полицейские безосновательно остановили женщину и мужчину и приказали последнему раздеваться. Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить. Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.
В связи с этим, патрульным инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Они могут попасть за решетку на 8 лет.