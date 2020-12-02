Переводили выручку в биткоины: под Харьковом "накрыли" крупную наркогруппировку

В Харьковской области правоохранители пресекли деятельность группировки, которая продавала наркотики и психотропные вещества через интернет.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, к противоправной деятельности были причастны 17 человек, а ее организатором оказался 23-летний харьковчанин.

Фигуранты создали сайт и канал в мессенджере, через которые организовали продажу наркотиков в Харьковской, Киевской и Сумской областях методом "закладок". Они закупали оптовые партии, фасовали их и перепродавали. Оборот продаж составлял 5-10 килограмм в месяц.

Деньги от покупателей продавцы получали на анонимные счета в электронной платежной системе. Эти средства они переводили в биткоины и обналичивали в пунктах обмена валют.

В ходе 33 обысков по местам жительства подозреваемых было изъято четыре килограмма психостимулятора PVP и полкилограмма каннабиса. По ценам черного рынка, стоимость наркотиков достигает 4 млн гривен. Также изъяты компьютерная техника, банковские карточки и мобильные телефоны.

Девяти фигурантам сообщили о подозрениях по статьям о создании, руководстве и участии в преступной организации, а также незаконное производство, изготовление, покупка, хранение или сбыт наркотиков.

Четверым подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ранее мы сообщали, что на Буковине разоблачили группу наркоторговцев, среди которых инспектор полиции.

Также напомним, в Одессе разоблачили крупную наркогруппировку. "Товар" заказчикам доставляли курьеры.

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