Миллионный оборот ежемесячно: в Одессе разоблачили крупную наркогруппировку (фото)

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали наркодилеров, которые через интернет продавали запрещенные вещества по всей стране.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, в состав преступной группы входило шесть местных жителей. Подозреваемые закупали наркотики у оптовых поставщиков и перепродавали через собственный сайт и закрытые группы в одном из мессенджеров.
"Товар" заказчикам доставляли курьеры, а на территории региона наркотики сбывали через "закладки". Оплата за психотропы поступала на банковские карточки фигурантов.
"По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники продавали амфетамина и экстази более чем на миллион гривен по расценкам черного рынка", – говорится в сообщении.
Во время обысков по местам проживания фигурантов дела копы изъяли компьютеры и мобильные телефоны с данными о наркотрафике, банковские карточки и другие доказательства противоправной деятельности. Кроме того, в доме организатора обнаружили амфетамин, каннабис и экстази, которые уже направили на экспертизу.
Организатору группировки уже сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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