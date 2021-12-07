Пережил клиническую смерть: в Харькове ребенок едва не утонул в ванной

Мальчика вместе с мамой госпитализировали в лечебное учреждение

Медики спасли мальчика в ванной. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове врачи реанимировали ребенка, который захлебнулся водой в ванной. Мальчик находился в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова.

Реклама

Ребенок захлебнулся в ванной

Как стало известно, женщина обнаружила своего сына в ванной – он лежал лицом в воде. На место оперативно прибыли медики, когда ребенок находился в состоянии клинической смерти.

Медики спасли мальчика

В результате медики возобновили сердечно-легочную деятельность у ребенка. Мальчика вместе с мамой госпитализировали в лечебное учреждение.

"Спасибо бригаде медицинской помощи за оперативность и профессионализм. Еще раз напоминаем родителям не оставлять детей без присмотра", — отметили в Центре экстренной медицинской помощи.

Реклама

Ранее мы писали: