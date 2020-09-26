Под Харьковом горят поля: огонь приблизился к домам

В Харьковской области из-за возгорания сухостоя и сильного ветра горят поля в нескольких районах.

Реклама

Об этом сообщает местный телеграм канал "ХС Харьков".

По информации канала в посёлке Лиман Волчанского района, где горит сухостой, огонь уже вплотную приблизился к домам.

Пожар в Лимане Харьковской области

Также сообщается о сильном пожаре в Хролях (Харьковский район), где неизвестные подожгли камыши, а ветер разнес пламя по сухостою.

Пожар в Хролях

Кроме того, горят поле и сухостой у районного центра Валки.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама