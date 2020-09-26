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Под Харьковом горят поля: огонь приблизился к домам

26 сентября, 22:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Распространению огня способствует сильный ветер

В Харьковской области из-за возгорания сухостоя и сильного ветра горят поля в нескольких районах.

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Об этом сообщает местный телеграм канал "ХС Харьков".

По информации канала в посёлке Лиман Волчанского района, где горит сухостой, огонь уже вплотную приблизился к домам.

Пожар в Лимане Харьковской области

Также сообщается о сильном пожаре в Хролях (Харьковский район), где неизвестные подожгли камыши, а ветер разнес пламя по сухостою.

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Пожар в Хролях

Кроме того, горят поле и сухостой у районного центра Валки.

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Харьков харьковская область сухостой пожар поле
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