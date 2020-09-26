Под Харьковом горят поля: огонь приблизился к домам

В Харьковской области из-за возгорания сухостоя и сильного ветра горят поля в нескольких районах.
Об этом сообщает местный телеграм канал "ХС Харьков".
По информации канала в посёлке Лиман Волчанского района, где горит сухостой, огонь уже вплотную приблизился к домам.
Также сообщается о сильном пожаре в Хролях (Харьковский район), где неизвестные подожгли камыши, а ветер разнес пламя по сухостою.
Кроме того, горят поле и сухостой у районного центра Валки.
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