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В Харьковской области полностью выгорело село

2 сентября, 21:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Количество пострадавших выясняется

В результате лесных пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в Facebook.

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"К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания", – написал глава ОГА.

В то же время, он не уточнил название сгоревшего села.

По информации Кучера, жертв нет, а количество пострадавших выясняется.

"Для эвакуации людей подготовлен транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем", – также говорится в сообщении.

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Кроме того, глава области отметил, что в ликвидации пожара задействована наземная техника, авиацию и пожарный поезд, а ДСНС и полиции помогает "безумное количество волонтеров".

По оперативной информации на данный момент пожаром охвачено около 500 га леса, сообщается о трех основных очагах возгорания, один из которых локализован.

Ранее мы сообщали, что лесные пожары в Харьковской области продолжают распространяться и огонь угрожает двум селам – Гряниковка и Горобовка.

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село харьковская область пожар
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