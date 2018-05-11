В Харьковской области зафиксировали опасное паразитарное заболевание

В Харьковской области врачи зафиксировали случай дирофиляриоза. Об этом сообщают в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава.

Как стало известно, к медикам с жалобами на опухоль в области грудной клетки обратилась жительница Дергачевского района. В ходе хирургического вмешательства врачи поставили ей диагноз – "дирофиляриоз".

По месту жительства больной специалистами провели эпидемиологическое обследование и противоэпидемические мероприятия.

Отметим, что это заболевание передается через укусы насекомых, а его источниками могут быть как домашние кошки или собаки, так и дикие животные. При заражении в тело человека попадает гельминт, который живет под кожей и может достигать значительных размеров. Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют устанавливать москитные сетки и использовать репелленты.

Напомним, ранее в Харькове из тела женщины извлекли червя. Тогда к врачу обратилась харьковчанка с жалобами на припухлость в области левого плеча, которая переместилась с левого предплечья. В ходе медицинского обследования и хирургического вмешательства в теле женщины был обнаружен паразит нематоды.

Также мы писали о жутком инциденте в индийском городе Ченнаи, где в ухо 45-летней женщины забрался таракан. Насекомое застряло в черепе женщины, вызвав у нее сильный зуд и головную боль. Оказалось, таракан находился у Селви прямо между глазами, с внутренней стороны носовой перегородки. Операция по удалению насекомого длилась 45 минут и завершилась успешно.