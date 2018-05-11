В Харьковской области зафиксировали опасное паразитарное заболевание

Сегодня, 13:44

Опасную болезнь переносят комары, оводы и другие кровососы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Харьковской области врачи зафиксировали случай дирофиляриоза. Об этом сообщают в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава.

Как стало известно, к медикам с жалобами на опухоль в области грудной клетки обратилась жительница Дергачевского района. В ходе хирургического вмешательства врачи поставили ей диагноз – "дирофиляриоз".

По месту жительства больной специалистами провели эпидемиологическое обследование и противоэпидемические мероприятия.

Отметим, что это заболевание передается через укусы насекомых, а его источниками могут быть как домашние кошки или собаки, так и дикие животные. При заражении в тело человека попадает гельминт, который живет под кожей и может достигать значительных размеров. Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют устанавливать москитные сетки и использовать репелленты.

Напомним, ранее в Харькове из тела женщины извлекли червя. Тогда к врачу обратилась харьковчанка с жалобами на припухлость в области левого плеча, которая переместилась с левого предплечья. В ходе медицинского обследования и хирургического вмешательства в теле женщины был обнаружен паразит нематоды.

Также мы писали о жутком инциденте в индийском городе Ченнаи, где в ухо 45-летней женщины забрался таракан. Насекомое застряло в черепе женщины, вызвав у нее сильный зуд и головную боль. Оказалось, таракан находился у Селви прямо между глазами, с внутренней стороны носовой перегородки. Операция по удалению насекомого длилась 45 минут и завершилась успешно.
харьковская область, болезнь, паразиты, дирофиляриоз

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области зафиксировали опасное паразитарное заболевание". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Wellness

Супрун развенчала очередной миф. Фото: depositphotos

Супрун раскрыла правду о популярном женском диагнозе

Вчера, 14:54

В своем Facebook чиновник разместила комментарий акушера-гинеколога Наталии Лелюх

Харьков

Фото: Людмила Грубник, "Сегодня"

Воздушная "скорая" в Харькове спасает жизни и ищет пропавших

Вчера, 10:18

Крылатый патруль бесплатно доставляет больных по воздуху в Харьков
Загрузка...

Другие страны

Фото: pixabay

В Китае пандам угрожает неизвестная болезнь

8 Мая, 01:34

У животных выпадает шерсть и меняется цвет кругов под глазами

Запорожье

Фото: politeka.net

Корь добралась до курорта: опасную болезнь нашли в Бердянске

7 Мая, 17:13

На крупнейшем украинском курорте Азовского моря отмечены два случая кори
Загрузка...