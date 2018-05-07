Корь добралась до курорта: опасную болезнь нашли в Бердянске

Вчера, 17:13

На крупнейшем украинском курорте Азовского моря отмечены два случая кори

Фото: politeka.net
Фото: politeka.net

В Запорожской области за последнюю неделю врачи зафиксировали несколько случаев кори, причем один из больных был обнаружен в крупнейшем курортном городе региона на Азовском море – Бердянске.

Как сообщает областной лабораторный центр Минздрава, всего за неделю четырежды регистрировали это инфекционное заболевание: три случая – в Васильевке, и один – в Бердянске.

Эпидемический подъем заболеваемости корью в Запорожской начался в области с октября 2017 года. За весь минувший год зарегистрировано 202 случая, а за четыре месяца нынешнего 2018 года – уже 245. Среди заболевших 140 взрослых и 105 детей.

Заболевание в текущем году регистрировали в Запорожье (97), Васильевском (98) и Ореховском (28) районах области. По состоянию на данный момент в Бердянске отмечено два случая кори.  Количество госпитализированных жителей области с начала года составило 56% от числа заболевших (137 человек из 245).

Отметим, что ранее медики предупредили – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.

Также мы сообщали о том, что во Львове 11 апреля госпитализировали 11 человек – студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Всем им поставили диагноз "корь".
Бердянск, курорт, корь, болезнь, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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