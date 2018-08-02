Под Харьковом парашютистки установили новый мировой рекорд

Женщины из 19 стран мира в свободном полете выполнили два перестроения большой формации

Новый мировой рекорд по парашютному спорту установили на аэродроме "Коротич" под Харьковом – 57 парашютисток в свободном полете собрали большую фигуру и дважды ее перестроили.

В рекорде приняли участие девушки из 19 стран мира. На трех самолетах они поднялись на высоту 5 километров. Кружили в небе всего полторы минуты. Достижение подтвердила международная коллегия судей.

Напомним, в июле на аэродроме "Коротич" 21 спортсмен-парашютист и воздушный видеооператор установили рекорд Украины в категории "Большие формации с перестроением". Спортсмены поднялись на самолете Ан-28 на высоту 5400 метров, выпрыгнули из него и за минуту свободного падения перестроили заданную фигуру 5 раз, тем самым продемонстрировав 6 формаций в небе – правда, удалось им это только со второго раза.

В мае в Киеве прохожим удалось заснять, как три парашютиста спрыгнули с крыши дома. В комментариях интернет-пользователи писали, что парашютисты просто "спешили на работу" или что в доме "не работал лифт".

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 71-летняя женщина на инвалидной коляске решила экстремально отметить свой день рождения. Женщина заказала себе в подарок прыжок с парашютом.



