Под Харьковом парашютистки установили новый мировой рекорд

Сегодня, 12:35

Женщины из 19 стран мира в свободном полете выполнили два перестроения большой формации


Новый мировой рекорд по парашютному спорту установили на аэродроме "Коротич" под Харьковом – 57 парашютисток в свободном полете собрали большую фигуру и дважды ее перестроили.

В рекорде приняли участие девушки из 19 стран мира. На трех самолетах они поднялись на высоту 5 километров. Кружили в небе всего полторы минуты. Достижение подтвердила международная коллегия судей.

Напомним, в июле на аэродроме "Коротич" 21 спортсмен-парашютист и воздушный видеооператор установили рекорд Украины в категории "Большие формации с перестроением". Спортсмены поднялись на самолете Ан-28 на высоту 5400 метров, выпрыгнули из него и за минуту свободного падения перестроили заданную фигуру 5 раз, тем самым продемонстрировав 6 формаций в небе – правда, удалось им это только со второго раза.

В мае в Киеве прохожим удалось заснять, как три парашютиста спрыгнули с крыши дома. В комментариях интернет-пользователи писали, что парашютисты просто "спешили на работу" или что в доме "не работал лифт".

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 71-летняя женщина на инвалидной коляске решила экстремально отметить свой день рождения. Женщина заказала себе в подарок прыжок с парашютом.
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"Сегодня"

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