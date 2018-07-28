Какие рекорды поставили украинцы в июле: тату, самая большая семья и божьи коровки

Даже жарким летом украинцы не ленятся и устанавливают все новые рекорды: собирают божьих коровок, забивают тело татуировками и сидят под водой без воздуха по 9 минут! "Сегодня" собрала самые удивительные и нестандартные достижения наших соотечественников за июль.

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Сокровища нацреестра

В Национальный реестр рекордов попал житель Ивано-Франковска Алексей Рубец — он стал обладателем самого татуированного торса Украины. Первую татуировку парень сделал в 16 лет, сейчас ему 30, и на его теле представители Нацреестра насчитали уже 217 изображений. На то, чтобы полностью забить торс и обе руки, у Алексея ушло 10 лет и около $5000.

В этот же реестр уже третий год подряд попадает 48-летняя жительница Днепра Надежда Комарова — как самая рьяная фанатка божьих коровок. По словам руководителя Нацреестра Ланы Ветровой, коллекция Комаровой насчитывает 11 680 предметов с этим пятнистым насекомым, на ее создание у хозяйки ушло более 10 лет.

"С мая, когда была подана заявка, коллекция уже стала больше на 300 предметов", — рассказала Комарова.

Еще одним пополнением реестра в начале месяца стала семья Семенюк из поселка Доброслав на Одесчине. Они стали самой большой украинской семьей — она насчитывает 346 человек! У главы рода — 87-летнего Павла Семенюка — сейчас 10 детей (еще трое уже скончались), 127 внуков, 203 правнука и 6 праправнуков.

"Старшей его дочери 66 лет, а самым молодым праправнукам еще нет и года. Эта уникальная украинская семья может претендовать и на мировой рекорд. Ведь сейчас в Книгу рекордов Гиннесса внесена индийская семья, которая насчитывает 192 человека", — говорит Ветрова.

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На высоте

В Харьковской области на аэродроме "Коротич" 21 спортсмен-парашютист и воздушный видеооператор установили рекорд Украины в категории "Большие формации с перестроением". Спортсмены поднялись на самолете Ан-28 на высоту 5400 метров, выпрыгнули из него и за минуту свободного падения перестроили заданную фигуру 5 раз, тем самым продемонстрировав 6 формаций в небе. Правда удалось им это только со второго раза.

Еще один рекорд Украины в том же Харькове установили около тысячи учителей — они выстроились в пять разных фигур, которые символизируют вопросы детской безопасности: сердце, "50 в круге" (ограничение скорости), знак равенства, солнце и аббревиатуру Новой украинской школы — НУШ.

Не обошлось в разгар лета и без настоящих спортивных достижений. Известный украинский пловец Андрей Говоров на соревнованиях в Риме установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем, проплыв ее за 22,27 секунды. Это на 0,16 секунды меньше, чем у предыдущего рекордсмена из Испании Рафаэля Муньоса. А совсем недавно боксер-профессионал Александр Усик стал первым украинцем, который завоевал сразу все четыре самых престижных чемпионских пояса!