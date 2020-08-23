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Под Харьковом подросток пытался перерезать горло соседке

23 августа, 06:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

15-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы

В Харьковской области копы задержали 15-летнего подростка. Парню грозит серьезный тюремный срок за покушение на убийство соседки.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел 21 августа: 47-летняя женщина обратилась к стражам порядка с заявлением, что ее пытался убить несовершеннолетний парень.

Оперативники выяснили, что подросток взял дома кухонный нож и вышел на улицу, а потом, увидев в поле соседку, направился к ней, догнал женщину, ударил ее ножом в ногу и повалил на землю. После этого он нанес потерпевшей еще один удар ножом в шею и сбежал.

Полицейские задержали подозреваемого. Нож у него изъяли. Подростку вручили подозрение по статье "покушение на убийство".

Парню грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, а полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее мы сообщали о том, что в Одесской области 20-летняя девушка была убита за насмешки во время секса. По подозрению в этом преступлении был задержан молодой человек, односельчанин погибшей.

Кроме того, мы писали, как обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге.

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Харьков убийство покушение подросток харьковская область

Источник: Сегодня

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