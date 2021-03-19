Под Харьковом произошло ДТП с Tesla, пострадали шесть человек

Она столкнулась с другой машиной

В пятницу, 19 марта, на трассе "Харьков-Волчанск" произошла авария в которой пострадали шесть человек.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Вблизи села Шестаково столкнулись два автомобиля – "Tesla" под управлением 58-летнего водителя и "Nissan X-Trail" под управлением 37-летнего мужчины.

"В результате аварии травмы получили водитель и 36-летний пассажир "Tesla" – жители Харькова, а также водитель и пассажиры "Nissan X-Trail" – 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Реклама / Фото: Нацполиция

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

/ Фото: Нацполиция

Ранее мы сообщали, что в Балте Одесской области на улице Пушкинской водитель не справился с управлением и сьехал в реку.

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