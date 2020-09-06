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Под Харьковом столкнулись фура и легковушка: среди пострадавших есть ребенок (фото)

6 сентября, 15:08

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Автомобили не разминулись на Полтавском шоссе

В Харьковской области произошло жуткое ДТП – дорогу не поделили грузовик и легковой автомобиль. В больницу попали четыре человека, в том числе шестилетняя девочка.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе местной полиции. По данным копов, "ВАЗ" и Renault не разминулись на Полтавском шоссе в поселке Песочин. Столкновение произошло около 21:30 5 сентября.

В итоге – в больницу попали четыре человека. Все пострадавшие находились в легковушке: водитель и трое его пассажирок. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в грузовик DAF с полуприцепом. Авария произошла на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста. Погиб водитель Toyota. Кроме того, из-за ДТП движение в районе станции метро "Выдубичи" было серьезно усложнено.

Также на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса. Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

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