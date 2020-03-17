Под Харьковом разбился молодой нацгвардеец (фото)

В Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб молодой нацгвардеец. Об этом сообщили на сайте Генерального бюро расследований (ГБР).

Установлено, что утром 16 марта на автодороге Киев — Харьков — Довжанский автомобиль под управлением 25-летнего нацгвардейца врезался в бетонную опору моста.

"Старший лейтенант Нацгвардии, находясь на рулем автомобиля Audi и двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорной моста. От полученных травм он умер на месте аварии", — сообщают в ГБР.

Правоохранители начали уголовное производство.

Напомним, недавно в Харьковской области произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека. На въезде в город Купянск столкнулись автомобиль КамАЗ с прицепом и Daewoo Lanos.

Кроме того, мы сообщали, что в Оболонском районе Киева на перекрестке улиц Полярной и Семьи Кульженко столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек.

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