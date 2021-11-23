Под Харьковом умер младенец: родители заявляют, что он ударился о диван

На учетах службы по делам детей и центра социальных служб семья не состоит

В Харьковской области умер младенец. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Красное Харьковской области скончался 3-месячный малыш. На теле младенца обнаружили телесные повреждения.

Об этом сообщает издание MyKharkov.info.

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Детали трагедии

Как рассказали в правоохранительных органах, в ходе осмотра трупа младенца обнаружили телесные повреждения. Следов совершения преступления не нашли.

В семье, в которой произошла трагедия, воспитываются еще две девочки: 13 и 9 лет. На учетах службы по делам детей и центра социальных служб семья не состоит.

Что говорят родители младенца?

Мать младенца рассказала, что ее трехмесячный сын родился в предусмотренный срок, а его развитие было нормальным. По ее словам, накануне смерти мальчик вел себя спокойно. Однако в тот же день ребенок при переворачивании ударился об изголовье дивана.

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На протяжении дня женщина несколько раз кормила сына. Около 7 часов утра 19 ноября она обнаружила его мертвым.

Что говорят в полиции?

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения – преступления, предусмотренного п. 115 УК Украины (с пометкой "Естественная смерть").

Для установления причины смерти младенца следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу.

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Сейчас в уголовном производстве допрашиваются свидетели, принимаются другие меры, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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