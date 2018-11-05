Под Харьковом водитель Lexus насмерть сбил двух пешеходов

Вечером в понедельник, 5 ноября, в Харьковской области внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.

Как сообщили в областной полиции, двое мужчин в возрасте 31 и 43 лет были сбиты на трассе возле пгт Солоницевка Дергачевского района. В результате наезда пешеходы погибли на месте аварии.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Ранее в Житомирской области 67-летний пешеход-нарушитель погиб после наезда автобуса и легковушки.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.