Смертельное ДТП под Житомиром: пешеход попал под колеса двух автомобилей

В Житомирской области 67-летний пешеход-нарушитель погиб после наезда автобуса и легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Двойное ДТП произошло вечером 4 ноября на 24 километре автодороги Житомир-Черновцы. Сначала "Toyota Coaster", под управлением 47-летнего жителя Хмельницкой области, сбил мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Пешехода от удара отбросило на полосу встречного движения, где на его наехала легковушка Mercedes Vito под управлением 46-летнего жителя Хмельницкого. В результате ДТП 67-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

"Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.